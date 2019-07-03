0553 313 94 23

Vanlı öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

Van’daki 80 öğrenci, “Yazımda Kardeşlik Var” yaz okulu kapsamında İstanbul’a uğurlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
Vanlı öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

Van’daki 80 öğrenci, “Yazımda Kardeşlik Var” yaz okulu kapsamında İstanbul’a uğurlandı.


Van İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerinin genç kuşaklara gösterilmesi, milli ve manevi değerlerin aktarılması, gençlerin temel İslami bilgilerini artırmak, milli manevi değerlere uygun kardeşlik ruhuyla sosyalleşme imkânları oluşturmak amacıyla gezi, piknik ve doğal kampı etkinlikleri çerçevesinde, Van’dan rehber öğreticiler refakatinde 80 öğrenci İstanbul’a uğurlandı. Programa İl Müftülüğünü temsilen İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda Van İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri, Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İl Müftülüğü personelleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel’in yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler aileleri ile vedalaşarak uçağa bindiler.


Aynı gün saat 09.25’de ise “Yazımda Kardeşlik Var” yaz okulu projesi kapsamında çeşitli illerden, Van’a gelen öğrencilerin ilk grubu havaalanında karşılanarak otobüslerle kalacakları mekânlara götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizmciler ulaşımı konuştu
    1. Turizmciler ulaşımı konuştu
    2. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    3. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    4. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    5. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    6. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    7. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    8. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    9. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    10. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    11. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    12. İBB’de 3 yeni atama!
    13. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    14. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    15. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    16. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    17. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    18. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    19. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    20. LGS’deki başarı sevindirdi
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz