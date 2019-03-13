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Vanlı iş kadınlarından öğrencilere yardım

Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine el uzatan daha önce de Van ve ilçelerinde yardımlarıyla gündeme gelen ‘Sevginin Melekleri Dostluk Grubu’, Çatak’ta öğrencilere giyim yardımında bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:10
Vanlı iş kadınlarından öğrencilere yardım

Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine el uzatan daha önce de Van ve ilçelerinde yardımlarıyla gündeme gelen ‘Sevginin Melekleri Dostluk Grubu’, Çatak’ta öğrencilere giyim yardımında bulundu.


Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük’ün öncülüğünde kurulan ‘Sevginin Melekleri Dostluk Grubu’; Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’i ve Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş’ı makamında ziyaret etti. İstanbul’da ikamet eden ve çoğunluğu Vanlı iş insanlarından oluşan ‘Sevginin Melekleri Dostluk Grubu’ ekibi, her sene olduğu gibi bu senede dezavantajlı öğrencileri unutmadı. Atatürk İlkokulunun konferans salonunda etkinlik düzenleyerek Çatak’ın 6 ayrı okulundan gelen çocukların yüzünü güldürdüler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri tarafından verilen Türk halk müziği konseri ise öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.


Hayırsever iş insanlarının gönderdiği yardımları maddi durumu düşük olan öğrencilere dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, diğer Vanlı ve Çataklı iş insanlarını da ilçelerindeki yoksul insanlara sahip çıkmasını isteyerek; “Yardımlarından dolayı hemşehrimiz olan Vanlı iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.


Yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sevginin Melekleri Dostluk Grubu Kurucusu Sevgi Başıbüyük ise, "İstanbul’da bulunan Vanlı 3 ayrı iş adamının bize göndermiş olduğu yardım paketlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen maddi durumu yetersiz olan öğrencilere dağıttık. Tüm Vanlı iş adamlarından Van ve ilçelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, destek olmalıdır. Birlik beraberlik bunu gerektirir. Mükemmel gülüşü ve mutluluğu her şeye değer olan yarınlarımıza yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.


Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ise, yardımlaşmanın öneminden bahsederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yardımseverler Sevgi Başıbüyük, Evrim Rızvanoğlu ve Merve Eskitaşçıoğlu’na teşekkür belgeleri veren Türkmen, “Yardımlaşmak çok güzel ve önemli bir olaydır. Allah öğrencilerimizin yüzünü güldüren herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:10
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