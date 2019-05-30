Vanlı iş insanı Kandaşoğlu’ndan bayram mesajı

Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kandaşoğlu mesajında bayram sevincinin yüreklerde kalıcı olmasını dileyerek, “Bu sevinci en güzel yaşayanlar; gönül kazanan, yardımlaşan ve kardeşçe birbirine sarılanlardır. Bayramın bütün inananlara huzur, refah ve güzellikler getirmesini diliyorum. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve insan onuruna yakışan ne kadar güzel duygu varsa hepsinin en yoğun bir şekilde yüreklere dolduğu bu özel günler dilerim daim olur. Bayramlarda yaşanan güzellikleri her gün hep birlikte yaşayabilmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Ramazan Bayramının, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.