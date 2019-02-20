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Vanlı gönüllüler hem kaydı hem tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri, bu yıl Abalı Kayak Merkezinde düzenledikleri ikinci etkinlikle hem kayak yaptı hem dağın zirvesine tırmandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
Vanlı gönüllüler hem kaydı hem tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri, bu yıl Abalı Kayak Merkezinde düzenledikleri ikinci etkinlikle hem kayak yaptı hem dağın zirvesine tırmandı.


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan dağcı ve gönüllüler, Ömer Demez başkanlığında Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde geleneksel hale getirilen bir etkinlik düzenledi. İki grup halinde düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup kayak yaparken, bir grup ise kayak merkezinin kuzeyinde bulunan 3 bin 200 rakımlı dağın zirvesine tırmanış yaptı. 7 kişilik dağcı, kuzeydoğu rotası sırtını takip ederek zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, bu yıl Abalı Kayak Merkezinde ikinci geleneksel tırmanış ve kayak etkinliği düzenlediklerini belirtti. Etkinliği, gençleri doğa sporlarına özendirmek ve şehir stresinden uzaklaştırmak amacıyla düzenlediklerini ifade eden Demez, “Kayak merkezi çok yoğundu ve ekibimiz unutulmaz bir gün geçirdi. Buradaki amacımız, doğa sporlarını özendirmek ve şehir stresinden uzaklaştırmaktır. Diğer taraftan insan ve doğa ilişkisi kurmak, doğayı korumak ve insanlar dışında diğer canlılara sahip olma bilincini oluşturmaktır. Bu konuda ekibimiz elinden geleni yapmaktadır. Bundan dolayı bütün dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
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