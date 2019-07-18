Vanlı dağcılar, bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Nemrut Dağı ve zirvesinde bulunan krater göllerinin bulunduğu bölgede kamp kuran Vanlı dağcılar, bol bol fotoğraf çekerek gezinin keyfini çıkardılar.

Nemrut Dağı vekrater gölüne çıkarma yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tarihi ve turistik alanları tanıtmaya devam ediyor. Gezi ile ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Kporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kulüp olarak gezmeye ve tanıtmaya devam ediyoruz. Dünyanın ikinci Türkiye’nin birinci büyük krater gölü ünvanına sahip Nemrut Krater Gölü adını MÖ. 2100 yılında yaşamış Babil hükümdarı Nemrut’tan almıştır. Van Gölü havzasında Bitlis il sınırlarında bulunan dağ, en son 1441’de tekrar faaliyete geçtiği kayıtlarda mevcuttur. 2400 rakımda toplamda beş göl bulunmaktadır. Derinliği ortalama 100 metre en derin noktası 155 metre. 13 kilometre karealana sahip olan, suyu berrak masmavi görünümülükocaman bir göl. 3 kilometrekare ve 10 merte derinliği olan sıcak göl ile beraber üç göl daha bulunmaktadır. Nemrut Krater Gölü kalderası çanak 48 kilometekare iç alan 36 kilomekare alanı bulunmaktadır. Bir çok kuş turu yanısıra zirvesinde bir çok kelebek türü debulunmaktadır. Dağın yüksekliği 2900 metredir. 500 metre dağ çanağın derinlikte ve 2400 metre yükseklikte olan göllerin olması harikalar harikası demektir" dedi.

Nemrut Krater Gölü’ne bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Demez, "Hem kamplı hem günübirlik. Bu etkinlikte Diyarbakır’dan 4, Süphan Trek Travel’den aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim hocası olan Hakkı oğur,47 kişi Van’dan, Vadi Doğa Sporları Kulübü Bitlis temsilciliği Abidin Araboğa başkanlığında 7 kişilik bir grup ile baraber 59 kişinin kampa geldiği vegünü günübirlik 38 kişinin katıldığı bir etkinliği başarıyla gerçekleştirdiğimiz için ekibimizle gurur duyuyoruz. Ekip kaliteli olunca başarıda büyük ve kaliteli oluyor" diye konuştu.

Van’dan Nemrut Krater Gölü’ne hareket ettiklerini ifade eden Demez, "Akşam kamp kurulması, akşam yemeği, gece ormanda yürüyüş, kamp ateşi, sohbetler, dostluklar, türküler, halay ile zengin bir akşam geçirdik. Saat 22:00’da yat saati gereğince kamp sessizliğe büründü. Sabah erken saatinde saat 03:45 zirve tırmanışı başladı. Nemrut Krater Gölün’de güneş bir başka doğar ve seyrine doyum olmaz. Zirve tırmanışı 43 kişi ile gerçekleştirdik. Zirvede güneşin doğuşunu izledik. Günübirlik gelen ekibimizle yine 25 kişi ile ikinci bir zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Tanıtmaya devam ediyoruz. Etkinliğimize aileler çocuklar dahil oluyor. Önemli olan anneleri çocukları etkinliğe dahil etmektir. Çünkü gelecek çocukların. Doğaya çıkan anneler doğa sever bir nesil yetiştirecek onun için annelerin ailelerin doğaya çıkmasına ayrı önemsiyoruz. Doğa insan ruhu için ilaç ve yegane çaredir. Doğaya gidenler doktora gitmezler, ilaç kullanmasına gerek duymazlar. Çünkü doğa büsbütün bir doktor dur. Stresten kurtulmak için doğa ile buluşalım. Doğa candır geleceğimizdir hep beraber doğaya sahip çıkalım ve doğayı koruyalım. Bir fidanda siz ekin bir çöpü doğada siz toplayın doğal yaşama önem verin" dedi.

"Tarihin düşmanı definecilere ve doğal yaşam katilleri olan avcılara geçit vermeyin" diyen Demez, "Defineciler, avcılara karşı hep beraber mücadele edelim. Doğada çöp bırakanlarla mücadele edelim. Doğa hepimizindir sahiplenelim. Tarihi yapılar zaten hazinedir. Yıkma koru. Doğa temizdir zaten kirletme temiz tut. Çocuklarımıza yaşanabilir bir doğa miras bırakalım ki onlar huzurlu mutlu ve sağlıklı yaşasınlar. Nemrut Krater Gölü korunmalı tanıtılması için bütün kuruluşlara görev düşüyor. Hep beraber Nemrut Krater Gölü’nü koruyalım tanıtalım,turizme kazandıralım. Katılan bütün doğa sever dostlarımızı kutluyoruz. Başka zaman başka doğada doğayla buluşmak dileğiyle" şeklinde konuştu.