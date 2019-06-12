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Vanlı çocuklar ‘sokak oyunları’ için yürüdü

VAN (İHA) – Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sokak oyunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Bizim Mahalle’ projesi kapsamında yürüyüş yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:37
Vanlı çocuklar ‘sokak oyunları’ için yürüdü

VAN (İHA) – Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sokak oyunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Bizim Mahalle’ projesi kapsamında yürüyüş yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, teknolojik ürünlerin bilinçsiz kullanımı ve bağımlılığı ile birlikte gündelik yaşamdan uzaklaşan çocukların sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla ‘Bizim Mahalle’ adı altında proje hazırladı. Geleneksel akıl-zeka oyunları ve kültürümüzde yer edinmiş olan geleneksel sokak oyunlarının yeniden hatırlanarak toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, sokaklarda kayıt dışı istihdam ile uğraşan çocukları da doğrudan etkilenici grup olarak belirlerken, aynı zamanda Van’da yerel halkın da geçmişten geleceğe süregelen oyun kültüründen haberdar olmalarını hedefliyor. Bu amaçla hazırlanan proje kapsamında Van’da etkinlik düzenlendi. Van-Şişli Öğretmenevi önünde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, bazı kurum amirleri ve çocuklar katıldı.


Yürüyüş öncesi bir açıklamada bulunan Vali Bilmez, bu tür projelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Bunları zamanda yapmamak, ilerde toplumda daha fazla travmalara yol açıyor. O zaman tedavi etmeye çalışıyoruz ama hem maliyeti daha yüksek oluyor hem de işimiz daha da zorlaşıyor. Onun için bir bütün olarak tüm toplumun, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.


Çocuklara acıma duygusu ile yaklaşımın yanlış olduğuna vurgu yapan Bilmez, “Çocukların olması gerektiği yerde; okulunda, oyun alanlarında olması gerekiyor. Onun için toplumsal alışkanlıklarımızla, merhamet duygumuzla çocukları o cendereye itmeyip tam tersine onları oradan çıkarmamız lazım. Bir çocuğu bile kurtarmak, verdiğimiz bütün emeğin karşılığı olur. Millet ne derse desin, toplum ne derse desin doğruda direnmemiz lazım. Van Gölü’ndeki inci kefali gibi pes etmeden suyun tersine de olsa yüzeceğiz ve hedefimize inşallah ulaşacağız” ifadelerini kullandı.


Van-Şişli Öğretmenevi önünde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Park AVM yanındaki boş alanda sokak çocuklarına yönelik düzenlenen akıl ve zeka oyunları ile geleneksel sokak oyunlarıyla devam etti. Burada çocuklarla oyunlar oynayan Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, gençlik merkezi çalışanları tarafından yapılan resim sergisini gezdi.


Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:37
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

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