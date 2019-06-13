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Vanlı arıcılar bal duasına çıktı

Van Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılar, küresel ısınma nedeniyle elde ettikleri verimin azaldığını ileri sürerek bal duasına çıktı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Vanlı arıcılar bal duasına çıktı

Van Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılar, küresel ısınma nedeniyle elde ettikleri verimin azaldığını ileri sürerek bal duasına çıktı.


Van Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılara, bal üretimi ve arı yetiştiriciliği hakkında toplantı düzenlendi. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra Tuşba Tarım ve Orman Müdürü ile Mehmet Salih Şirazi Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan, arı yetiştiriciliği ve bal konusunda arıcılara bilgi verdi. Toplantı sonrası arıların olduğu yere gidilerek imamla birlikte bal duasını çıkan arıcılar, dua okuyup ürünlerinin artmasını diledi.


Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan, “Bahçesaray ilçemiz bal üretimin sezonun başlangıcı. Üreticilerimiz, bir arı yetiştiricimizin arılığındayız. Hocamızla beraber 2019 yılının daha verimli, daha bereketli geçmesi için duada bulunduk. Bahçesaray ilçemiz bal üretiminde dünyada ender yerlerden biri. 113 tane endemik bitkimiz bulunmaktadır. Organik arıcılık için çok mükemmel bir yerdir kimyasal ilaç kullanımı sıfır diyebiliriz. Hatta kimyasal gübre dahi Bahçesaray ilçemizde kullanılmamakta, tamamen organik bir üretim alanıdır. Bu yıl beklentimiz yüksek inşallah çünkü geçen yıl yaşadığımız sezon başlangıcında yaklaşık 10 gün 15 gün aralıksız yağışlardan dolayı yüzde seksen verim kaybımız oldu. İlçemizde 27 bin kovan bulunmaktadır 180 de arıyetiştiricisi vardır. Bugünkü organizasyonu Van Arıcılar Birliği Başkanımızın organizasyonu yaptık. Geçmiş yıllara göre beklentimiz Allah’ın izni ile güzel olacaktı. Rabbimden bu yılın verimli geçmesini diliyorum hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.


Daha sonra açıklama yapan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise bugün Bahçesaray ilçesinde arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi. Toplantıda 2019 yılının bal durumunu tartışıldığını ifade eden Başkan Tandoğan, “İlçemizin bal üretimi son derece önemli bir bal kalitesine sahip. Buradaki vatandaşların ikici geçim arıcılık ve bal üretimidir. Malum son zamanlarda biliyorsunuz baharın yeterli yağış almasından dolayı ister istemez bir sahada bir kulaklık var. Bu kulaktan dolayı da kuraklık bekleniyor. Küresel ısınmanın da verdiği bir etkisi var bu durumda. Bu nedenle biz üreticilerimiz ile beraber imamımızı alarak bu işin doğasına uygun bir şekilde bir bal duasına çıktık. Bal duasındaki amacımız umut ediyoruz ki iyi bir sezon geçirmek için ve üreticimizin yüzü girmesi için dua ettik. Özellikle İmam eşliğinde üreticilerimizle bal duası ederek yüksek bir yere çıkıp bu işin doğasına uygun bir şekilde duada bulunduk. Onlarca yüzlerce binlerce insanın bu sektörden, bu meslekten geçindiği için umut ediyoruz ki bol verimli bir sezon geçirmek diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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