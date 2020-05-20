Van'ın Gürpınar ilçesi, Taşdöndüren Mahallesi koronavirüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı
Van'da bir başka mahallede yaşanan vefat üzerine taziyeye giden 3 kişiden birinde koronavirüs tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu mahallede bir test sonucu daha pozitif gelince, Taşdöndüren Mahallesi karantina altına alındı.
Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılıp taziyelerini ileten Erdemir ailesinden 3 kişi, yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü.
17 Mayıs günü ise Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye giden kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca, mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.
Karantina altına alınan mahallede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermezken, sağlık ekiplerinin mahalledeki çalışmaları ise sürüyor.