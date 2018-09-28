0553 313 94 23

Van'ın Erciş ilçesinde Hindiler böyle bulundu

Erciş ilçesinde besici Edip Siyahkaya'ya ait kümese giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu, 105 hindi öldü.

28 Eylül 2018 Cuma 18:43
Van'ın Erciş ilçesinde Hindiler böyle bulundu

Olay, Erciş ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede hindi besiciliği yapan Edip Siyahkaya'nın kümesine gece yarısından sonra sokak köpekleri girdi. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 600 hindiden 105'i öldü.

Edip Siyahkaya, köpek sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Borç ederek hindi çiftliği kurdum. Büyük hayallerim vardı. Yakınlarımdan aldığım borç para ile gidip 600 adet hindi aldım. Gerçekten çok uğraş ve emek isteyen bir iş. Yemini yedirip, suyunu ve temizliğini yapmak büyük emek istiyor. Bu kadar uğraş yetmiyormuş gibi bir de nöbet tutmak gerekiyormuş. Küçük çiftliğimde, 600 hindiden 105'ini sokak köpekleri telef etti. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:43
  1. hindi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail, 3 Filistinliyi şehit etti!
    1. Terör devleti İsrail, 3 Filistinliyi..
    2. Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu,..
    3. Çorum'da silah operasyonu
    4. Van'ın Erciş ilçesinde Hindiler böyle..
    5. 'Şampiyonluğun en güçlü adayıyız'
    6. Polis alımları ne zaman? 2018 23...
    7. Deri soyulmasına dikkat!
    8. Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri..
    9. Fenerbahçe Güçtekin ile sözleşme..
    10. Türk hackerlardan provokatör Can..
    11. Genelkurmay çatı davası ileri bir..
    12. Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?
    13. Polislik başvuruları 2018
    14. NATO'dan dev adım: Böylesi görülmedi!
    15. Maydanoz kürü nasıl yapılır? Faydaları..
    16. Emine Erdoğan, Charite Hastanesi'ni..
    17. Eşler birbirlerine nasıl hitap etmeli?
    18. Bursaray seferlerine düzenleme geldi
    19. Emniyet 10 bin polis alımı yapacak!
    20. 150 kaçak yakalandı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri