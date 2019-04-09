Van’ın Enleri başlıyor

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 5’incsi düzenlenecek olan “Van’ın Enleri” yarışması için başvuruların 12 Nisan tarihinde başlayacağı ve 14 kategoride yapılacağı bildirildi.

2015 yılında ilki yapılan ve 14 kategoride 140 adayın yarıştığı Van’ın Enleri yarışması için başvuru süreci başladı. 12 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabilecek olan adaylar, değerlendirme sonucunda 3 aylık oylamaya tabi tutulacak. 3 ayın sonunda en yüksek oyu alan adaylar, Van’ın enleri olarak seçilecek. Başvuru süreci ve Van’ın Enleri yarışması hakkında bilgiler veren Van Ekonomist Dergisi İmtiyaz Sahibi Zeki Yiğit, yarışmanın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Yiğit, “Bu yıl 5’incisini düzenleyeceğimiz yarışmanın yine heyecanlı ve çekişmeye sahne olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz 4 yılda yapılan tüm yarışmalarımızda yüz binlerce oy kullanıldı ve başarılı olan enlerimize ödül verdiğimiz törene başta devlet erkanı olmak üzere ilin valisi, belediye başkanları ve il protokolü katılım sağladı” dedi.

Yiğit, 14 kategoride aday olacak olan 140 aday için başvuru sürecinin 12 Nisan’da başlatılacağını belirterek, “Bir ay sürecek olan başvur süreci 12 Mayıs tarihinde sona erecek. Yapılacak olan değerlendirmelerin ardından bu yılda www.vanınenleri.com internet sitesi üzerinde yapılacak olan oylamamız 3 ay sürecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda telefon üzerinden SMS yöntemiyle oylama yapılacak. Her aday için bir oy kullanılabilecek. Geçtiğimiz yıl sitemiz 1 milyon 328 bin kişi tarafından ziyaret edilerek, yaklaşık 128 bin oy kullanılmıştı. 5’incisini düzenleyeceğimiz yarışmamızda bu yılda bu rağbetin görüleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yiğit, yarışma için başvuru yapacak ve yaklaşık 5 aylık maratonun ardından oylama sonucu seçilecek olan adaylara başarı diledi.