Van'ın Başkale ilçesinde 42 kaçak yakalandı

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde yürüyen iki farklı grubu durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 2'si kadın, 42 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklara gıda yardımı yapıldı. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.