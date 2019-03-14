0553 313 94 23

"Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Burada Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlar yetiştireceğiz"

14 Mart 2019 Perşembe 13:48
"Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz"


VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz. Burada Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlar yetiştireceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Van programı kapsamında İpekyolu Belediyesinin açtığı "Engelsiz Kafe"de protokol üyeleri ve çalışanlarla kahvaltı yaptı.

Ardından Kazım Karabekir Caddesi ile Büyük Rus Pazarı'ndaki esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, İpekyolu Belediyesinin, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenilenen Büyük Rus Pazarı Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Van'dan mutlu ayrılacaklarını, kentte gördükleri değişim ve dönüşümün kendilerinde ayrı bir heyecan yarattığını söyledi.


- "Hizmetkar belediyecilik anlayışına sahibiz"


Açılışı gerçekleştirilen sokağın eski durumunu herkesin bildiğini anlatan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sokağın bu şekilde düzenlenmesi, modernize edilmesi, ekonomiye, turizme kazandırılması çok önemli. Buraları bu şekilde yönetmesi gerekirken, sizlerden aldığı yetkiyi başka şekilde kullananlar ile hizmetkar belediyecilik anlayışı arasındaki farkı bu çarşı ortaya koyuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde hizmetkar belediyecilik anlayışına, tevazuyla hizmet etme anlayışına sahibiz. Bunu iki yıldır kayyum başkanlarımızla tecrübe ediyorsunuz. Başkan adaylarımızla dünden bu yana görüşüyoruz. Çok güzel projelerin en kısa sürede Van halkıyla buluşmasını temenni ediyorum. Bunun için 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla bu miladı başlatmanız gerekiyor. Van'ın sesini Ankara'dan 31 Mart'ta hep birlikte işiteceğiz."

Kasapoğlu, Van'da vatandaşların en önemli talebinin stat olduğunu belirterek, tesisleriyle, kütüphanesiyle Türkiye'de örnek olacak modern bir stadı kente kazandıracaklarını ifade etti.

Butik anlamda açacakları gençlik merkezi, semt sahaları ve havuzlarla tüm kesimleri sporla buluşturacaklarını da anlatan Kasapoğlu, "Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz. Burada Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlar yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış programının ardından Van Devlet Tiyatrosu'nda, Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğine katıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:48
  1. - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. açılış
  3. demokrasi buluşması
  4. esnaf ziyareti
  5. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak kazıya suçüstü
    1. Kaçak kazıya suçüstü
    2. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    3. Büyükler alışverişte, minikler..
    4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    5. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
    6. "Canlı olma ihtimalleri var"
    7. BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti
    8. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    9. Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü
    10. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
    11. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
    12. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
    13. Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
    14. İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf..
    15. HDP açıkladı: Oylar Saadet Partisi'ne
    16. Avcılar’da 14 Mart’ta doktorlara..
    17. İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım..
    18. MTOSB’de, sanayicilere ‘İstihdam..
    19. Gölbaşı’nın endemik "sevgi çiçeği”..
    20. Bölge Adliye Mahkemesi’nde 32 personel..
    21. Türk ve Suriyeli işadamları..
    22. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ticaret..
    23. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    24. İran'da iki polisi öldüren üç kişi..
    25. FETÖ davasında ‘SCC’ kodlu polise 6..
    26. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
    27. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
    28. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
    29. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
    30. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!