Van’dan ilk hac kafilesi yola çıktı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Van’dan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Van’dan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Van’da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kesin kayıt yaptıran 380 hacı adayından 161 aday, bugün Van Ferit Melen Havalimanında İl Müftüsü Ömer Keskin, İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlamada konuşan Müftü Keskin, “Haccın başında da sonunda da en çok ihtiyacınız olan sabırdır. Heybelerinizi sabırla doldurarak gidin” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminden sonra hacılar uçakla uğurlandı.

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