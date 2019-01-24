Van'daki terör operasyonunda 12 tutuklama Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 20-23 Ocak'ta "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Erciş ilçesindeki 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

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