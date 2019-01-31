Van'daki terör operasyonu Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı

VAN (AA) - ​Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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