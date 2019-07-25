Van'daki "PSİ Engil 207 GES"te yarın üretime başlanacak

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Van'daki PSİ Engil 207 GES'te yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı bildirildi.

Akfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Van ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/7999-11/04027 lisans numaralı, 13 MW kurulu güç kapasiteli PSİ Engil 207 GES'inin, Enerji Bakanlığı tarafından bugün mevzuata uygun olarak geçici kabulünün yapıldığı belirtildi.

Söz konusu santralde yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Santralin yıllık 19,9 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 480 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 1501 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır."