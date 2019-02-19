Van’daki kent mobilyaları yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde bulunan park, bahçe ve ortak yaşam alanlarındaki kent mobilyalarını yenileyip onarıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, park ve yaşam alanlarını artırmak, kente sağlıklı ve yeşil bir görünüm kazandırmak için tüm birimleri ile çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü, şehir merkezi ve ilçelerdeki parklarda onarım çalışması başlattı. Parklarda bulunan eski banklar, tabelalar, çöp kutuları, çiçeklikler, ahşap saksılar, kamelyalar, korkuluklar, oyun-spor grupları yenileniyor. Eski kent mobilyaları da Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü tarafından tamir edildikten sonra yeniden değerlendiriliyor. Yine talepler doğrultusunda belirlenecek olan kırsal mahallelerde bulunan ilkokullara da bank, çocuk oyun grubu, salıncak, tahterevalli yapılacak.

Daha modern ve yaşanabilir bir kent için Van Büyükşehir Belediyesi olarak geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Park Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Park, bahçe ve caddelerin güzelleştirmesi adına yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. İnşallah güzel Van’ımız bahar ayına çok daha güzel parklarla girecek. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek” dedi.