Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 16 kişilik minibüse 67 kişinin bindiği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüyle birlikte içerisinde 67 kişinin bulunduğu 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların yardımı ile vadiden çıkarılarak ambulanslara taşındı. Yaralılar, Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın içinde sıkışarak hayatını kaybedenlerin cesetleri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün solunda bir çocuğun, sağında ise 4 kişinin olduğu görüldü. Kaza sonrası Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.