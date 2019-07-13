Van’daki göl ve göletlere 250 bin yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında Van genelindeki 19 adet baraj, göl ve gölete 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Van Tarım ve Orman Şube Müdürü Muhammet Demir’in organizasyonunda “Van İlindeki Su Kaynaklarının Balıklandırılması” adlı proje kapsamında Antalya Kepez’de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde üretilen ve dağıtım için Elazığ’a getirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinden alınarak gece geç saatlerde Özalp, Saray, Erciş, İpekyolu, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerindeki toplam 19 adet baraj, göl ve gölete bırakıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, balıklandırma çalışmalarının amacının göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların göletlerdeki balık stoklarını arttıracağını ve Van ilinin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığının "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesinin de amacının mevcut popülasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması olduğunu kaydetti. Görentaş, "Ayrıca yeni açılan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve barajlar balıklandırılmaktadır. Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan balıklandırma projesi gereği Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü Kepez Biriminden getirilen 250 bin adet pullu sazan balığı yavrusunu 6 ilçemizde bulunan 19 göl, gölet ve barajlarımıza bıraktık. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliği artacaktır” dedi.