Van’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde önceki gün alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavganın faili yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Nisan 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağında bulunan bir iş yerinin önünde meydana gelen kavgada M.Ö. isimli şahıs kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; iş yerinin giriş/çıkış ve çevre güzergahlar üzerinde bulunan güvenlik kameraları olay öncesi ve sonrası incelendi. Yapılan detaylı incelemede şüphelinin S.E. olduğunun tespit edilmesi üzerine; 17 Nisan 2019 günü yapılan operasyonda, şüpheli olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli S.E.’nin alınan beyanında maktulün taşeron olarak inşaat işleri yaptığını, 8 aydır yanında çalıştığını, olay günü alacağını istemek üzere maktulün yerini öğrenerek için yanına gittiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla maktulün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını ifade etti. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı" denildi.