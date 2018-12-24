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Van'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:36
Van'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

VAN (AA) - Van'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardıma koştu. Bu sırada Erciş istikametinden Van'a giden yolcu otobüsü ile otomobil, park halindeki cam yüklü kamyonete çarptı.

Kara yolunda 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:36
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