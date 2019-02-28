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Van'da Zeyna isimli köpeğin katıldığı operasyonda 168 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen ve ‘Zeyna’ isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 168 kilo eroin ele geçirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:39
Van'da Zeyna isimli köpeğin katıldığı operasyonda 168 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen ve ‘Zeyna’ isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 168 kilo eroin ele geçirildi.

 

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde 65 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada; aracın bagaj kısmında çuvallar içerisine zulalanmış 283 paket halinde 168 kilogram eroin maddesi ve 1 paket halinde 1 kilo 130 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

 

1 Ocak-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 27 operasyonda 1 ton 25 kilo 34 gram eroin maddesi ele geçirilirken, geçen yıl aynı tarihler arasında ise 28 operasyonda 815 kilo 554 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:39
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