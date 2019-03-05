Van’da ‘Zeka Oyunları Öğreticiliği’ eğitimi

Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği tarafından öğretmenlere yönelik ‘Zeka Oyunları Öğreticiliği’ eğitimi verilmeye başlandı.

Açıklamalarda bulunan Urartu-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, dernek olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Programları kapsamında ‘Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları’ kurs programları dahilinde İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile koordineli olarak öğretmenlere yönelik “Zeka Oyunları Öğreticiliği” eğitimi verildiği belirtildi. Alanında uzman Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmeni Rıdvan Turunç tarafından beş hafta sürecek olan ilk eğitim programının başladığını dile getiren Kıpçak, “Uygulamaya başladığımız kurs programımız ile çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama, sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, bedensel alanda da uygulamaya imkan sağlayan oyunların öğretimini sağlamaktır. Ayrıca zeka oyunları kursunda öğrenilen geleneksel oyunların öğrencilere öğretimi ile dijital ve sanal oyun ortamından da uzaklaştırmayı hedeflemektedir. İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şükrullah Yavuzer’in şahsında tüm kurum çalışanlarına, bilahare İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Zafer Kayakeser şahsında tüm kurum çalışanlarına tarafımıza sağladıkları kıymetli destekleri hasebiyle canı gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.