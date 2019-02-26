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Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ tanıtım toplantısı

Van’da Anatolıa Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’nın tanıtım toplantısı yapıldı.

26 Şubat 2019 Salı 12:43
Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ tanıtım toplantısı

Van’da Anatolıa Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’nın tanıtım toplantısı yapıldı.


Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Anatolıa Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Çelik, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin farklı yerlerinde hem yöresel ürünler hem kitap hem de evlilik hazırlıkları üzerine fuar düzenleyen bir organizasyon firması olduklarını ifade ederek, “Bu anlamda Van’da da 1 -10 Mart tarihleri arasında Anatolia Gurme Fest isimli bir organizasyonumuz olacak ve burada yöresel ürünler ile el sanatları yer alacaktır” dedi.


120 standın olacağı fuarda 81 ilden gelen farklı ürünlerin ve tatların yer alacağını dile getiren Çelik, “İzmit’in pişmaniyesinden Denizli’nin kumaşına, Trabzon peynirinden Erzurum’un Oltu taşına kadar Türkiye’nin 81 ilinden firmalar, burada hem kendi illerini, kendi ürünlerini tanıtacak hem de burada Vanlılarla buluşacak. Bunun yanında il dışından 250 misafir bekliyoruz. Bu misafirler hem Van’ı tanıyacaklar hem de kendi ürünlerini Van’a tanıtacaklar” ifadelerini kullandı.


Van’ın çok özel bir il olduğunu ve bu anlamda Van’da böyle bir organizasyon düzenlediklerini vurgulayan Çelik, “Bölgenin hepsini analiz ettiğimizde Van, bu bağlamda çok özel bir bölge. Akdeniz ve Ege bölgesi dahil olmak üzere turiste en iyi yaklaşan il Van’dır. Kültür ve turizm bildiğim bir alandır. Ben turiste bu kadar güzel yaklaşan bir topluluk daha önce görmedim. İran kapısının bulunması, büyükşehir statüsünde olması ve gelir düzeyinin diğer illere göre iyi olması, burada fuar düzenlememize sebep olan bir durumdur” diye konuştu.


Van’da 5 yıl boyunca her mart ve ekim ayında iki tane Anatolia Gurme Fest yapmayı planladıklarını, ancak Van’ı gördükten sonra yılda 4 fuar yapmayı düşündüklerini sözlerine ekleyen Çelik, tüm Vanlıları fuara beklediklerini söyledi.


Toplantı soru cevap ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:43
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