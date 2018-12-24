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Van'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Van'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:15
Van'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:15
  1. Van
  2. Tuşba
  3. İpekyolu
  4. Edremit
  5. Bahçesaray
  6. Başkale
  7. çatak
  8. Özalp
  9. saray

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