Van'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Van'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.24 Aralık 2018 Pazartesi 21:15
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.
Ayrıca aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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