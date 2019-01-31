Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi

Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi31 Ocak 2019 Perşembe 09:37
VAN (AA) - Van'da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki, görüntülendi.
İpekyolu ilçesinde bir süre önce yoğun yağış sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanlar karla kaplandı.
Erçek ile Karagündüz mahalleleri arasındaki yola inen tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden çevrede bulduklarıyla karnını doyuran tilki, sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Tilkinin yiyecek arayışı AA muhabirlerince görüntülendi.
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