Van’da yetiştirilen kurbanlıklar Adana’ya gönderildi

Van’ın Gevaş ilçesinde hayvan yetiştiricileri, Adana’ya küçükbaş kurbanlık sevkiyatına başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Van’ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, satış için Adana’nın yolunu tutmaya başladı. Bayrama hazırlanan kurbanlar pazara ulaştırılmak üzere tırlara yüklenerek yola çıkarıldı.

İlçede yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hamit Demir ve Nedim Meşe isimli hayvan yetiştiricileri, besledikleri 220 küçükbaş kurbanlığı satmak için Adana’ya götürdüklerini ifade etti. Kurbanlıkların tamamını Adana’da satmayı arzuladıklarını belirten Hamit Demir, "Şu an Adana’ya yüz küçükbaş hayvan götürüyorum. Şakirpaşa ilçesine götürdüğüm kurbanlıkların fiyatı bin TL ile 2 bin TL arasında değişiyor” dedi.

Adana’da müşterileri olduğu için kurbanlıkları götürdüklerini de dile getiren Demir, “Doğuda yetiştirilen etlerin tadı başkadır. İnsanlar doğuda yetiştirilen kurbanlıkları bu nedenle daha çok tercih ediyor. 10 gün boyunca kalacağım Adana’da inşallah bütün kurbanlıkları satarım. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.

Daha sora mahalle sakinleri ile vedalaşan Demir, koyunların yüklü olduğu tırla birlikte Adana’ya hareket etti.