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Van’da yeni sağlık tesisleri hizmete açıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

15 Mart 2019 Cuma 18:59
Van’da yeni sağlık tesisleri hizmete açıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.


Açılış programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, kurum amirleri ve sağlık personelleri katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlıklı Hayat Merkezi’nde 5 hekim, 2 psikolog, 2 diyetisyen, 2 sosyolog, bir diş hekimi ve 24 ebe, hemşire hizmet verdiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, “Merkezimizde meme ve kolon Ca taraması yapılmaktadır. Biliyorsunuz Ca hastaları kanser vakası bulunan kritik hastalardır. Erken evrede bu hastalıklara yakalandığımız zaman erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bu yüzden açılışı yaptığımız merkezin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Ayrıca burada sigara bırakma polikliniğimiz var. Nikotin yapıştırma tabletleriyle ve danışmanlık hizmetiyle sigarayı bırakma başarımız yüzde 60 civarındadır. Arkadaşlarımız özveriyle çalışmaktadırlar” dedi.


Göçmen muayene polikliniği hakkında da bilgi veren Sünnetçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bir de göçmen muayene polikliniğimiz var. İlk açıldığında hasta sayımız 2-3 iken şu an bu sayı 20-25 civarındadır. Göçmen muayene polikliniğimizin önemini vurgulamak istiyorum. Çünkü buraya Pakistan, İran, Irak’tan hastalarımız gelebiliyor. Bunlarda bazı bulaşıcı hastalıklar olduğu için buradan erkenden önlem alma bizim için çok önemlidir.”


Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenlenen program, kurdele kesiminin ardından merkezin gezilmesiyle program son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:59
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