Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15 Ocak Salı kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Van da var. Bugün Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Doğu bölgesinde kar yağışından dolayı olacak buzlanma ve don olayı için uyarı yapıldı. Öğrenci ve veliler Van'da okullar yarın tatil mi? Van'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Van'da 15 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Van'da bugün okullar tatil!

Yoğun kar Vanlı vatandaşların okullar tatil mi sorusuna cevap aramasına neden oldu. Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle ilk ve ortaokullar tatil edildi.

Konuyla ilgili Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 14 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR, BUZLANMA VE DON UYARISI

Van, Muş, Hakkari ile Bitlis için buzlanma ve don uyarısı yapıldı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olacak. Van Gölü'nde hava bulutlu ve kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Van'da yarın (15 Ocak Salı günü) okullar tatil mi?

Van'da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Van Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Van Valiliği bugün (15 Ocak Salı günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Van'da yarın (15 Ocak Salı günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Van Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.