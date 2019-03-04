Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Mart Van Çaldıran, Muradiye ve Başkale kar tatili var mı

Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağını yönündeki soruları bugün de sorulmaya neden oluyor. Van Çaldıran, Muradiye ve Başkale’de kar yağışının etkili olması nedeniyle okulların bugün tatil edildiği açıklanmıştı. Peki Van’da yarın okullar tatil mi? Van 5 Mart Salı kar tatili var mı son dakika gelişmesi.

Van son dakika kar tatili haberleri 4 Mart Pazartesi günü Van ve Bitlis’de bugün okullar tatil edildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Van’da yarın okullar tatil mi?

Van'da kar tatili son dakika. Van Çaldıran, Muradiye ve Başkale'de yarın (5 Mart Salı) okullar tatil mi sorusuna yanıt niteliğinde açıklama gelmedi.