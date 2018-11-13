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Van'da uyuşturucu operasyonu! Yakıt deposunda ele geçirildi!

Van merkez Edremit ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 757 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

13 Kasım 2018 Salı 00:43
Van'da uyuşturucu operasyonu! Yakıt deposunda ele geçirildi!

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 1 paket halinde toplam 757 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.R. ve N.Ü. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca N.Ü. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, E.R. ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 00:43
  1. Van
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. edremit

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