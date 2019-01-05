0553 313 94 23

Van'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonete yapılan aramada 21 kilo gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 01:03
Van'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonete arama yapıldı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın doğal boşluklarına zulalanmış 40 paket halinde toplam 21 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli
şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 01:03
  1. Van
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. eroin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzerlerine kül yağıyor! 10 bin kişilik nüfus 500'e indi
    1. Üzerlerine kül yağıyor! 10 bin kişilik..
    2. Rusya'da yangın faciası! 1 kişi..
    3. Hurdaya dönen araçtan sapasağlam..
    4. Van'da uyuşturucu operasyonu!..
    5. Trump'ın duvar ısrarı sürüyor! Federal..
    6. Darüşşafaka Barcelona'ya farklı mağlup..
    7. AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim..
    8. Maradona hastaneye kaldırıldı!
    9. Sigaraya vergi zammı
    10. Sigara başta olmak üzere tütün..
    11. Ürdün Başbakanı Türkiye ziyaretini..
    12. Emperyalistlere direnen Türkiye dostu..
    13. James Jaffrey'e sürpriz görev
    14. Polonya'da "kaçış oyunu" faciayla..
    15. McGurk'ün yerine James Jeffrey atandı
    16. Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2019
    18. Bir 'Çiftlik Bank’ dolandırıcılığı..
    19. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    20. Uyuşturucu ve hırsızlık olaylarında..
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!