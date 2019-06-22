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Van'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, Van-Hakkari kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş pakette 759 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki V.Y, E.D. ve İran uyruklu N.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
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