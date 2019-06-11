Van’da uyuşturucu operasyonu Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş ilçesinde 130 gram metamfetamin ve 42 gram toz esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş ilçesinde 130 gram metamfetamin ve 42 gram toz esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasından durdurulan 3 farklı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Seyahat eden yolcuların hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde 130 gram metamfetamin, 42 gram toz esrar ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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