Van'da uyuşturucu operasyonu İpekyolu ilçesinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.B'ye ait evde narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, kolilere gizlenmiş 124 paket halinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili A.B. gözaltına alındı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.