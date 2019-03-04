Van’da uyuşturucu operasyonu Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinde park halinde bulunan 21 plaka sayılı otomobilde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada 2 paket halinde toplam 372 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve Z.D. ise tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.