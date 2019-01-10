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Van'da uyuşturucu operasyonu

Baza içerisine gizlenmiş 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi

10 Ocak 2019 Perşembe 09:08
Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van merkezde bir evde 72 kilo 90 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Zeyna'nın da kullanıldığı aramada, evin yatak odasındaki baza içerisinde 140 pakette 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:08
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