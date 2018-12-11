THY- Euroleague
0553 313 94 23

Van'da uyuşturucu operasyonu

Başkale ilçesinde 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

11 Aralık 2018 Salı 11:24
Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde otomobilde yapılan aramada 48 kilo 924 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortayazı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lina"nın da kullanıldığı aramada 96 pakette 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü E.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:24
  1. Başkale
  2. eroin
  3. van

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. AK Parti Çanakkale ilçe belediye..
    3. Slimani, en kötü gol performansına ortak
    4. Yemen hemen yardıma muhtaç
    5. CHP'de ibre yine Şener'e döndü!
    6. O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK..
    7. Akülü sandalyeye kavuşan Ferhat okula..
    8. Özyeğin Üniversitesi tarihçi..
    9. "İş davalarında arabuluculuk..
    10. AİHM'den emeklilerin başvurusuna ret
    11. Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar
    12. Evkur Yeni Malatyaspor doludizgin
    13. Demirtaş'tan yerel seçim çağrısı! 'AK..
    14. Göztepe'de 29. teknik adam Kemal Özdeş
    15. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    16. Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı
    17. AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan..
    18. Ümit Milli Takımımızın rakipleri belli..
    19. Destici'den HDP'li vekile ayar!..
    20. Borsa İstanbul'dan şirketlerin..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?