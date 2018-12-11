Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde otomobilde yapılan aramada 48 kilo 924 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortayazı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lina"nın da kullanıldığı aramada 96 pakette 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü E.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.