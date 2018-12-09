Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada bir kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramada 5 paket halinde bir kilo 520 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili İran uyruklu N.F, A.K, S.K.P.H. ve F.K.P.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.F. ile F.K.P.H. tutuklandı, diğer iki şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.