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Van'da uyuşturucu operasyonu

Edremit ilçesinde bir kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

09 Aralık 2018 Pazar 12:51
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada bir kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramada 5 paket halinde bir kilo 520 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili İran uyruklu N.F, A.K, S.K.P.H. ve F.K.P.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.F. ile F.K.P.H. tutuklandı, diğer iki şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:51
  1. Van
  2. metamfetamin
  3. uyuşturucu
  4. van

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