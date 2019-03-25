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Van’da üç ayda 128 milyon TL destek verildi

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, mart ayına kadar üreticilere bitkisel üretim ve hayvancılık alanında toplam 128 milyon TL destek verildiğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:49
Van’da üç ayda 128 milyon TL destek verildi

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, mart ayına kadar üreticilere bitkisel üretim ve hayvancılık alanında toplam 128 milyon TL destek verildiğini söyledi.


Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için tarımsal desteklerin önemli olduğunu vurgulayarak, tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere yemden tohuma, mazottan zirai ilaç girdilerine kadar birçok alanda destek verildiğini kaydetti. Müdür İbrahim Görentaş; mazot ve gübre, yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohum ve fidan ve hububat desteklemesi alanlarında toplam 83,2 milyon TL, hayvancılık alanında ise buzağı, koyun-keçi, kırmızı et, su ürünleri ve arıcılık konularında 44,2 milyon TL tutarında destek verildiğini ifade ederek, desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.


Koyunculukta da sürü büyütme projelerinin başlatılacağını belirten Görentaş, dişi kuzulardan damızlığa ayrılanlar için üreticisine kuzu başına 100 lira destek sağlanacağını kaydetti. Görentüş, “Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi’nde sağlanan başarı dolayısıyla proje süresini 2023’e kadar uzattı. Proje kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık yatırımın yüzde 50’si hibe olarak verilecek. Hayvan alımında boğa için 5 bin lira, koç için 750 lira hibe verilecek” dedi.



Besicilere özel yem kredisi


Besicilik yapan kooperatif ortaklarının 2019’da Kurban Bayramı’na kadar geçecek süredeki besi yemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygun koşullarla kullandırılan kurban vadeli yem kredisinin 31 Ağustos 2019’a kadar geçerli olacağını dile getiren Görentaş, Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğu bir başka sektör olan arıcılıkta da 15 liraya çıkarılan kovan desteğinin süreceğini kaydetti.



Faizsiz ve düşük faizli kredi


Görentaş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ortaklarının yem, motorin, fide, tohumluk, bitki besleme ürünleri, zirai ilaç girdileri için Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli sübvansiyonlu krediler kapsamında faizsiz veya düşük faizli kredi imkanı sağladığını da ifade ederek, “Söz konusu krediler kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla süt üreticilerine yönelik olarak, süt bedeli ödeme dönemleri dikkate alınarak 60 güne kadar yem ihtiyaçları faizsiz karşılanıyor. Tarım kredi ortaklarının 120 güne kadar motorin ihtiyaçlarına da faizsiz kredi veriliyor. Faizsiz tohumluk kredisi kapsamında çiftçilerin tohumluk ihtiyaçları, 210 güne varan vadelerle ve faizsiz kooperatiflerce karşılanıyor. Bu kapsamda ortaklar, hububat, mısır, ayçiçeği ve benzeri tohumlukları kooperatiflerden temin edebiliyor ve özellikle yurt içinde üretilen tohumluklara verilen devlet desteğinden yararlanarak faizsiz kredi kullanabiliyor” diye konuştu.



Seracılık destekleri


Son dönemde yaşanan doğal afetlerden olumsuz etkilenen seracılara yönelik hazırlanan paket kapsamında; yüzde 8,25 faizli, yatırımın yüzde 75’ini kapsayan, 2 yıla kadar ödemesiz 7 yıla kadar vadeli, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için hazine desteği verileceğini söyleyen Görentaş, “Seracılıkta yurt içinde üretilen fide ve tohumluklara yönelik devlet destekleri kapsamında 180 güne kadar faizsiz fide kredisi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:49
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