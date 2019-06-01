Van’da “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması”, 85 ekip, 435 personel ile gerçekleştirilirken, 566 araç ile 2 bin 465 kişi sorgulandı, 79 araca 37 bin 266 TL cezai işlem uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıkaşamada, “Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde rahat ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri, huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla ülkemiz genelinde, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların ve araçların yakalanması için 11.00/13.00-16.00/18.00-20.00/22.00 saatleri arasında ise trafikte araçlar üzerinde “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirildi.Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta terör, asayiş ve narkotik olayları ile ilgili suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, narkotik suçlarla mücadele, havacılık, trafik denetleme şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 435 personel, 85 ekip, 2 dedektör polis köpeği katıldı. Uygulama neticesinde; 566 araç ile 2 bin 465 kişi sorgulanırken, 79 araca 37 bin 266 TL cezai işlem uygulanmış, 4 araç trafikten men edildi” denildi.