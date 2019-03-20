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Van’da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2"

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2" yapıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:44
Van’da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2"

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2" yapıldı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Türkiye genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde 19 Mart 2019 günü 10.00-13.00 saatleri arasında şüpheli şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park ve bahçeler ile bu alanlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 16.00-19.00 saatleri arasında özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile bu güzergâhlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 20.00-22.00 saatleri arasında alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekânları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2" gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta terör, asayiş ve narkotik olayları ile ilgili suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 385 personel, 93 ekip, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği katılmıştır. Uygulama neticesinde; 47 umuma açık iş yeri, 338 araç üzerinde yapılan uygulamada 2 bin 318 kişi sorgulanmış, 15 araca cezai işlem uygulanmış, 2 araç trafikten men edilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:44
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