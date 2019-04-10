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Seçim 2019 Sayfası

Van’da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

Van Valiliği tarafından bir hafta boyunca tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:23
Van’da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

Van Valiliği tarafından bir hafta boyunca tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri yapılmış, söz konuşu seçim sonuçlarının açıklanması akabinde yasal itiraz süreci başlamış ve ilimizde de söz konusu itiraz sürecinin uzaması nedeniyle, ilimizde ve bazı ilçelerimizde seçimi kazanan adaylara mazbataları verilememiş olduğundan sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe sebep olduğu ayrıca sürecin PKK/KCK Terör örgütü ve müzahir çevrelerce provoke edilmeye çalışılarak vatandaşlarımızın sokak ve yaygın şiddet hareketlerine kanalize edilmeye çalışıldığıdeğerlendirilmekte olup bu kapsamda çeşitli kanallar üzerinden de toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir. Yukarıda izah edildiği üzere yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla; bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11/04/2019 tarihinden geçerli 17.04.2019 tarihi de dahil olmak üzere (7) gün süre ile ilimiz mülki sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açmavb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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