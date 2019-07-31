Van'da tren yolundan 12 tonluk ray hırsızlığı İpekyolu ilçesinde demiryolu hattından 12 tonluk tren rayını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 tonluk tren rayını çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 156 Jandarma İhbar Hattı'na gelen Dereüstü Mahallesi mevkisinde TCDD'ye ait demiryolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, çalınan raylar olay yerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir şahsın bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Toprak altından çıkarılan 250 metre uzunluğunda ve 12 tonluk 13 tren rayı Van Devlet Demiryolları Yol Bakim Şefliğine teslim edildi. Olayla ilgili bahçe sahibi gözaltına alındı.



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