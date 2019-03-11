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Van'da trafik kazası meydana geldi ölü ve yararlılar var

Van'ın Gürpınar ilçesinde midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı polis 15 kişi yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:03
Van'da trafik kazası meydana geldi ölü ve yararlılar var

Van'ın Gürpınar ilçesinde midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı polis 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari mitingi için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü, Gürpınar ilçe kavşağında çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan 6'sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, yolcu minibüsünde bulunan Talat Kaya ve Hasan Kahraman hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:03
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  2. Hakkari
  3. Gürpınar
  4. kaza

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