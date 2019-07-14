Van’da trafik kazası; 1 yaralı Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Nasır Dinçer yönetimindeki 27 BSS 62 plakalı tır, Van’dan Hakkari’ye giderken Zernek Barajına 4 kilometre kalarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Tırın kabininde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gürpınar Gurup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi. Yaralı, Sağlık Bilimleri Üniversite Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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