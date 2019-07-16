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Van'da trafik kazası: 1 ölü

16 Temmuz 2019 Salı 15:30
Van'da trafik kazası: 1 ölü

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çaldıran-Van karayolu Ayrancılar bölgesinde, Salih Kibar (27) yönetimindeki 65 AT 523 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı.

Kibar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Kibar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:30
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