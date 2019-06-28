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Van'da "toplum merkezi"nin temeli atıldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:"Bu proje, ülke içinde yerinden edilmiş insanlara destek olmak için yıllar önce başlatılan bir projenin devamı niteliğinde. Projenin amacı, Van dışından bu şehre gelerek yerleşen insanlara destek olmak, burada hayatlarını kurmalarına yardımcı olmak"

28 Haziran 2019 Cuma 15:59
Van'da "toplum merkezi"nin temeli atıldı

VAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Ülke içinde yerinden edilmiş kişilere destek için toplum merkezleri" projesi kapsamında, Van'ın Edremit ilçesinde yapılacak toplum merkezinin temel atma törenine katıldı.

Berger, törende yaptığı konuşmada, kentte yaşanan değişim ve dönüşümün kendisini mutlu ettiğini anlattı. Her konuda insanlara yardımcı olmak gerektiğini ifade eden Berger, ülke içerisinde yerinden edilmiş kişilere yönelik kentte üç toplum destek merkezi inşa edeceklerini belirtti.

Önceki yıllarda başlatılan projeden 80 bin kişinin yararlandığını ve proje kapsamında 80'den fazla hibe verildiğini aktaran Berger, şunları kaydetti:

"Bu proje, ülke içinde yerinden edilmiş insanlara destek olmak için yıllar önce başlatılan bir projenin devamı niteliğinde. Projenin amacı, Van dışından bu şehre gelerek yerleşen insanlara destek olmak, burada hayatlarını kurmalarına yardımcı olmak. Böylesi bir taşınma sonrasında insanların karşı karşıya kalabileceği diğer sorunların üstesinden gelmelerine yardım etmek. Aynı zamanda onlara iş bulmada yardımcı olmak veya başkalarına da istihdam sağlayabilecekleri iş kurmalarına destek olmak."

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli de projenin hem AB hem de Türkiye tarafından finanse edildiğini söyledi.

Projenin özellikle dezavantajlı kadın, çocuk, genç ve yaşlıların fırsat eşitliğini yakalaması açısından çok önemli olduğunu dile getiren Çiçekli, "Burada okuma yazma, bilgisayar, el sanatları, dikiş nakış ve çeşitli meslek dallarından kurslar verilecek. Proje daha önce açtığımız Aile Destek Merkezleriyle aynı misyonu taşıyor. Bu projenin toplam maliyeti, 5 milyon 773 Avro'dur. 20 Eylül 2010'da açılışı planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:59
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