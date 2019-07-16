Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi Van’da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

Van’da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında TCK’nın 54/4, CMK’nın 256 ve 259’uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3’üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi. Geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu, bin 200 derece ısıya sahip kazanlara atılarak yakıldı.

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