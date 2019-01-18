Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı. Celalettin Yok idaresindeki 65 V 1717 plakalı minibüs ile Halef Aydoğan idaresindeki 33 BVJ 02 plakalı tır, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Çelebibağı Jandarma Karakolu yakınında çarpıştı. Kazada, minibüsteki 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Salih Boşal'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildiği öğrenildi.

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